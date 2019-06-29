Apple отдаст производство самого дорогого Mac в Китай

Современный Mac Pro собирается Apple в Техасе с момента выпуска последней модели в 2013 году. Однако новая версия-тёрка Mac Pro по цене от 6 тысяч долларов и выше будет производиться в Китае. Об этом рассказало издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

По данным источника, сборщиком новейшего Mac Pro станет китайская компания Quanta Computer. Она развернёт производство Mac Pro на заводе рядом с Шанхаем, обеспечив меньше затрат на зарплаты и меньшие расстояния до других азиатских партнёров Apple. В результате, китайское производство окажется заметно дешевле для Apple, чем сборка в Америке.

Кроме того, такой шаг позволит Apple избежать многих проблем, с которыми она столкнулась при сборке в США. На настоящий момент Mac Pro является единственным продуктом Apple, который собирают в США. Остальные устройства переданы на производство китайским партнёрам. Например, Quanta производит смарт-часы Apple Watch.