Apple отказалась от производства внешнего дисковода SuperDrive

USB SuperDrive появились в 2008 году и были представлены в месте с MacBook Air — первым ноутбуком Apple, не имеющим дисковода. С тех пор прошло уже 16 лет, и вот внезапно из магазинов вендора USB SuperDrive исчезли. Как отмечают инсайдеры из 9to5Mac, Apple свернула продажи этого устройства в силу падения спроса на компакт-диски.

Предполагается, что устройство также снято с продажи. При этом в магазинах сторонних поставщиков эти девайсы всё ещё можно приобрести.

«Находитесь ли вы в офисе или в дороге, вы можете воспроизводить и записывать как CD, так и DVD с помощью Apple USB SuperDrive. Он идеально подходит, когда вы хотите посмотреть фильм на DVD, установить ПО, создать резервные копии дисков и многое другое», — так было сказано в описании дисковода.