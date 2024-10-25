Apple отменила осеннюю презентацию новых компьютеров и ноутбуков

Компания анонсировала выпуск MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймового iMac с чипами M4 на следующей неделе. Новые модели не получат значительных изменений в дизайне, но будут оснащены улучшенными процессорами M4, M4 Pro и M4 Max.

MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов будет доступен с различными вариантами чипов M4, которые повысят производительность устройств. Mac mini, по слухам, получит значительное обновление дизайна, став более компактным и менее заметным устройством, с чипами M4 и M4 Pro.

Новый 24-дюймовый iMac также будет работать на чипе M4 и сохранит дизайн текущей модели.

Вместе с новыми устройствами, Apple выпустит обновления для iOS, iPadOS, macOS, tvOS и visionOS, которые принесут функции Apple Intelligence на все продукты компании.