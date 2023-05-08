Apple перенесла анонс компьютеров Mac на новейшем процессоре M3 на 2024 год

Согласно сообщению Tech_Reve, задержка связана с проблемами поставки новейших процессоров со стороны TSMC — именно она ответственна за производство 3-нанометровых чипов A17 для iPhone 15 Pro, а также процессоров M3 для Mac.

Напомним, что ранее инсайдеры сообщили, что оба SoC будут основаны на одной и той же технологии. При этом новинки обещают существенное улучшение скорости и эффективности.

Таким образом, если эти слухи подтвердятся, то на мероприятии WWDC 23, которое состоится 5 июня, мы не увидим новый процессор. Однако, учитывая хорошую производительность существующих продуктов, пользователи вряд ли останутся обиженными.

Вместе с тем, это означает, что мы также не увидим новый Mac на грядущем мероприятии.