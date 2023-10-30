Apple покажет завтра сразу три модели процессоров M3, а не одну, как все думают

Согласно данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания планирует представить не один, а сразу три новых процессора: M3, M3 Pro и M3 Max. Эта информация противоречит ранее распространённым слухам о том, что Apple представит только одну модель чипа.

Хотя конкретные характеристики каждого из процессоров пока не раскрываются, ожидается, что они предложат значительные улучшения в производительности и эффективности по сравнению с предыдущими моделями.

И это может стать ключевым моментом для Apple в борьбе за доминирование на рынке процессоров.

Мероприятие Scary Fast пройдёт завтра поздно ночью. Многие ожидают увидеть не только новые процессоры, но и прочие продукты бренда, такие как новый 24-дюймовый iMac.