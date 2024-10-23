Apple пообещала улучшить мышь, трекпад и клавиатуру

Опубликовано 23 октября 2024, 09:451 мин.
Apple пообещала улучшить мышь, трекпад и клавиатуруВозможно, новые гаджеты представят в конце октября
Инсайдеры из MacRumors рассказали, что, судя по обнаруженному ими коду в версии iOS 18.1 RC, Apple готовится представить обновлённые аксессуары: мышь Magic Mouse 2, трекпад Magic Trackpad 2 и клавиатуру Magic Keyboard.
По мнению инсайдеров, это будут новые устройства с портом USB-C вместо Lightning, которым всё ещё оснащаются указанные гаджеты. Касательно клавиатуры, будут обновлены как версия со сканером отпечатков пальцев Touch ID, так и с цифровой клавиатурой.
Также инсайдеры предполагают, что мышь Magic Mouse получит несколько изменённый дизайн: порт для зарядки могут убрать набок вместо нижней панели с датчиком.
Предполагается, что обновлённые мышь, трекпад и клавиатура Apple может представить до конца октября, вместе с новыми компьютерами на фирменных чипсетах М4.
Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков