Apple пообещала улучшить мышь, трекпад и клавиатуру

По мнению инсайдеров, это будут новые устройства с портом USB-C вместо Lightning, которым всё ещё оснащаются указанные гаджеты. Касательно клавиатуры, будут обновлены как версия со сканером отпечатков пальцев Touch ID, так и с цифровой клавиатурой.

Также инсайдеры предполагают, что мышь Magic Mouse получит несколько изменённый дизайн: порт для зарядки могут убрать набок вместо нижней панели с датчиком.

Предполагается, что обновлённые мышь, трекпад и клавиатура Apple может представить до конца октября, вместе с новыми компьютерами на фирменных чипсетах М4.