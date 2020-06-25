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Apple попросит у разработчиков 500 долларов за возвратный компьютер для тестирования фирменного процессора
Крайне странная политика для столь крупной компании
На днях, в рамках конференции WWDC 2020, Apple объявила о том, что совсем скоро Mac Mini с фирменным процессором A12Z будет доступен для создателей ПО для macOS. И, как стало известно, судя по всему, компания попросит у разработчиков 500 долларов за возвратный компьютер для тестирования фирменного процессора.
Речь идет о Mac Mini Developer Transition Kit, который станет доступен разработчикам по цене в 500 долларов. При этом, что интересно, устройство не будет принадлежать разработчикам - они будут обязаны вернуть его после того, как период тестирования закончится. Также они не будут иметь права разбирать компьютер самостоятельно, проводить тесты производительности, а также рассказывать хоть что-то о модифицированной версии Mac Mini.
Не менее интересным является тот факт, что официальные сервисные центры Apple откажутся принимать девайс в случае поломки, при этом разработчики будут обязаны заплатить еще 500 долларов сверху, в случае форс-мажора, чтобы получить новый комплект Mac Mini на базе Apple A12Z.