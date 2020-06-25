Apple попросит у разработчиков 500 долларов за возвратный компьютер для тестирования фирменного процессора

Речь идет о Mac Mini Developer Transition Kit, который станет доступен разработчикам по цене в 500 долларов. При этом, что интересно, устройство не будет принадлежать разработчикам - они будут обязаны вернуть его после того, как период тестирования закончится. Также они не будут иметь права разбирать компьютер самостоятельно, проводить тесты производительности, а также рассказывать хоть что-то о модифицированной версии Mac Mini.

Не менее интересным является тот факт, что официальные сервисные центры Apple откажутся принимать девайс в случае поломки, при этом разработчики будут обязаны заплатить еще 500 долларов сверху, в случае форс-мажора, чтобы получить новый комплект Mac Mini на базе Apple A12Z.