Apple представила новый iMac

iMac диагональю 27 дюймов впервые оснащается 6- и 8-ядерными процессорами Intel Core 9-го поколения, обеспечивая прирост производительности в 2,4 раза.

Графический процессор Radeon Pro Vega стал доступен для iMac 21,5 дюйма, позволяя увеличить его графическую производительность до 80%. iMac 27 дюймов с Radeon Pro Vega обеспечивает 50-процентный рост графической производительности.

Новый iMac 21,5 дюйма с дисплеем Retina 4K доступен для заказа по цене от 107 990 рублей. Новый iMac 27 дюймов с дисплеем Retina 5K доступен по цене от 152 990 рублей.