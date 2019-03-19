Apple представила новый iMac

Компания Apple представила обновлённый компьютер класса «всё-в-одном». Линейка iMac впервые получила процессоры Intel Core 9-го поколения до 8 ядер, а также мощный графический процессор Vega в качестве опции.
Версия iMac диагональю 21,5 дюйма теперь оснащается четырехъядерными процессорами Intel Core 8-го поколения, а также впервые для него стали доступны 6-ядерные процессоры, которые обеспечивают прирост производительности до 60%.
iMac диагональю 27 дюймов впервые оснащается 6- и 8-ядерными процессорами Intel Core 9-го поколения, обеспечивая прирост производительности в 2,4 раза.
Графический процессор Radeon Pro Vega стал доступен для iMac 21,5 дюйма, позволяя увеличить его графическую производительность до 80%. iMac 27 дюймов с Radeon Pro Vega обеспечивает 50-процентный рост графической производительности.
Новый iMac 21,5 дюйма с дисплеем Retina 4K доступен для заказа по цене от 107 990 рублей. Новый iMac 27 дюймов с дисплеем Retina 5K доступен по цене от 152 990 рублей.