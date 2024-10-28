Компьютеры
Опубликовано 28 октября 2024, 20:37
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Apple представила обновленный iMac на чипе M4

Новинка доступна для предзаказа
Apple представила обновление своего настольного компьютера iMac, который теперь оснащен новым чипом M4. Модель с чипом M4 оснащена 8-ядерным CPU и до 10-ядерным GPU. Базовая версия iMac будет стоить 1,299 долларов и включать два порта Thunderbolt USB-C 4, тогда как более мощные модели начнутся с 1,499 долларов и будут иметь четыре порта. К устройству прилагаются аксессуары с USB-C, заменившими старые порты Lightning.
Apple представила обновленный iMac на чипе M4

© Apple

Новый iMac сохранил 24-дюймовый экран с разрешением 4.5K, однако можно выбрать дисплей c наноструктурным стеклом за $200 сверху, который минимизирует блики и улучшает четкость изображения. Оперативная память в базовой версии теперь увеличена до 16 ГБ, а для высокопроизводительных моделей доступна конфигурация до 32 ГБ.

iMac оснащен улучшенной 12-МП камерой и новыми функциями искусственного интеллекта от Apple, включая возможности для написания и редактирования текста.

Компьютер можно заказать с сегодняшнего дня, а официальные продажи начнутся 8 ноября. Новый iMac доступен в семи цветах: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом. Однако модели большего размера, заменяющей ранее популярный 27-дюймовый iMac, Apple пока не планирует.

Apple представила обновленный iMac на чипе M4

© Apple

Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
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