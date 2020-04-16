Apple продает "проблемные" колесики для компьютеров Mac Pro за 50 тыс рублей

То есть да, производитель iPhone на полном серьезе продает набор из пяти колесиков за 700 долларов или 50 тыс рублей, а не за 400, как считалось ранее. 400 долларов — это та цена, которую компания просит в том случае, если пользователь решил купить колесики одновременно с самим Mac Pro. Что самое интересное, данный аксессуар является достаточно “проблем”, так как он лишен какого-либо фиксатора. Из-за этого пользователь, работающий в комнате с неровным полом может столкнуться с тем, что его компьютер “уедет” от него в другую часть помещения.