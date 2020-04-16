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Apple продает "проблемные" колесики для компьютеров Mac Pro за 50 тыс рублей
И это та компания, которая вчера анонсировала iPhone SE (2020) на флагманском A13 за 399 долларов...
В прошлом году компания Apple представила свой новый компьютер для профессионалов — Mac Pro. Устройство вызвало шквал обсуждения не только за счет своих технических возможностей, но также и за счет того, что за него, в некоторых комплектациях, компания просила несколько миллионов рублей! Видимо, Apple решила не останавливаться, ведь, как стало известно, она продает достаточно “проблемные” колесики для Mac Pro за 50 тыс рублей!
То есть да, производитель iPhone на полном серьезе продает набор из пяти колесиков за 700 долларов или 50 тыс рублей, а не за 400, как считалось ранее. 400 долларов — это та цена, которую компания просит в том случае, если пользователь решил купить колесики одновременно с самим Mac Pro. Что самое интересное, данный аксессуар является достаточно “проблем”, так как он лишен какого-либо фиксатора. Из-за этого пользователь, работающий в комнате с неровным полом может столкнуться с тем, что его компьютер “уедет” от него в другую часть помещения.
Забавно наблюдать подобные решения со стороны компании, которая буквально вчера представила один из самых лучших смартфонов по соотношению цена/качество за последнее время.