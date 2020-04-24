Компьютеры
Сегодня 09:52
Apple разрабатывает собственные процессоры для компьютеров Mac на базе чипа A14 для iPhone 12
Выпуск первых подобных компьютеров может состояться уже в 2021 году
Американское издание Bloomberg рассказало, что Apple разрабатывает собственные процессоры на замену решений от Intel для компьютеров Mac на базе чипа A14 для iPhone 12.
Так, согласно имеющейся информации, яблочная компания прямо сейчас разрабатывает сразу три новых процессора для настольных компьютеров и ноутбуков. Причем в качестве “базы” для разработок используется Apple A14, который дебютирует осенью в новом поколении флагманских iPhone. Судя по по всему, компания намерена выпустить первый компьютер на собственном чипе уже в 2021 году.
Если Apple удастся реализовать задуманное, она сможет еще меньше зависеть от внешних поставщиков, так как прямо сейчас, например, компания почти 100% покрывает выпуск комплектующих для своих смартфонов. При этом важно отметить, что представители Apple отказались от комментариев.