Apple разрабатывает собственные процессоры для компьютеров Mac на базе чипа A14 для iPhone 12

Так, согласно имеющейся информации, яблочная компания прямо сейчас разрабатывает сразу три новых процессора для настольных компьютеров и ноутбуков. Причем в качестве “базы” для разработок используется Apple A14, который дебютирует осенью в новом поколении флагманских iPhone. Судя по по всему, компания намерена выпустить первый компьютер на собственном чипе уже в 2021 году.

Если Apple удастся реализовать задуманное, она сможет еще меньше зависеть от внешних поставщиков, так как прямо сейчас, например, компания почти 100% покрывает выпуск комплектующих для своих смартфонов. При этом важно отметить, что представители Apple отказались от комментариев.