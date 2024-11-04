Apple создаст один из лучших чипов для видеоигр уже в 2025 году

Однако компания еще не показала M4 Ultra, который ожидается в обновленном Mac Pro в 2025 году.

Новый чип будет оснащен до 80 графическими ядрами, что сделает его конкурентоспособным вариантом для запуска AAA-игр. Так, стандартные 16 ГБ унифицированной памяти в устройствах на базе M4 дают разработчикам достаточно VRAM для оптимизации современных игр.

В новостной рассылке Bloomberg Марк Гурман отметил, что M4 Ultra, вероятно, получит до 32 ядер CPU и 80 ядер GPU, что сделает Mac Pro одним из самых мощных компьютеров на рынке.

Чтобы привлечь геймеров, базовая модель Mac mini на M4 продается за $599, а MacBook Pro — за $1599.

Главной задачей для Apple остается убедить разработчиков портировать игры на платформу.