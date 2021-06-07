Изначально предполагалось, что это проблема «железного» характера. Но, как оказалось, всё не так страшно — Apple было достаточно выпустить обновление macOS Big Sur, которое исправило бы ситуация. Именно это купертиновцы и сделали, сообщает TechRadar.

После выхода macOS 11.4 владельцы M1-компьютеров компании вышли из «зоны риска». Теперь их накопителям ничего не угрожает.

Отметим, что вместе с выпуском свежего апдейта операционной системы, Apple также опубликовала обновлённый код ядра XNU на GitHub. Возможно, уже совсем скоро будет раскрыта информация о том, что именно изменили разработчики яблочной корпорации, чтобы решить проблему.