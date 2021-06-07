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Apple спасла компьютеры на чипе M1 от сверхбыстрого износа SSDЖдём информации о том, что именно для этого было изменено в коде системы
Последние компьютеры Apple, выпущенные на базе ARM-чипа M1, получили множество хвалебных отзывов. Но в них всё же нашлись проблемы, в том числе и достаточно критичные. Одна из них — сверхбыстрый износ SSD-накопителя.
Изначально предполагалось, что это проблема «железного» характера. Но, как оказалось, всё не так страшно — Apple было достаточно выпустить обновление macOS Big Sur, которое исправило бы ситуация. Именно это купертиновцы и сделали, сообщает TechRadar.
После выхода macOS 11.4 владельцы M1-компьютеров компании вышли из «зоны риска». Теперь их накопителям ничего не угрожает.
Отметим, что вместе с выпуском свежего апдейта операционной системы, Apple также опубликовала обновлённый код ядра XNU на GitHub. Возможно, уже совсем скоро будет раскрыта информация о том, что именно изменили разработчики яблочной корпорации, чтобы решить проблему.