Apple сравнила Windows-ноутбуки с глупым кривляющимся клерком

Сделала она это через монолог старого рекламного персонажа, представляющего из себя понимание среднестатистического PC глазами самой Apple. В своем спиче офисный клерк недоумевает, зачем компьютерам нужна продвинутая автономность (в MacBook Pro обещали жизнь от одного заряда до 20 часов) — если ноутбук разряжается, его всегда можно зарядить. Также он всячески пытается доказать, что PC тоже очень быстрый, даже без использования чипа M1 в качестве основы: