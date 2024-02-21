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Компьютеры
Опубликовано 21 февраля 2024, 22:48
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Apple усилила безопасность iMessage перед квантовыми компьютерами

Начиная с iOS
Apple объявила о модернизации системы безопасности iMessage с использованием криптографии, устойчивой к квантовым вычислениям, начиная с iOS и iPadOS 17.4, macOS 14.4 и watchOS 10.4.

Компания отметила, что в ближайшие годы квантовые компьютеры смогут взломать существующие стандарты криптографии. Именно поэтому Apple решила изменить принцип работы конечного шифрования с iMessage без необходимости использования квантовой вычислительной мощности.

Современные мессенджеры производят шифрование с использованием открытых и закрытых ключей. Открытый ключ используется для шифрования отправленных сообщений, а закрытый — для расшифровки у получателя. Apple считает, что будущие квантовые компьютеры смогут взламывать существующие стандарты шифрования.

Достаточно мощный квантовый компьютер может решать эти математические задачи фундаментально иным способом и, следовательно, - в теории - делать это достаточно быстро, чтобы угрожать безопасности конфиденциальных сообщений с конца до конца.

Apple