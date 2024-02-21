Apple усилила безопасность iMessage перед квантовыми компьютерами

Компания отметила, что в ближайшие годы квантовые компьютеры смогут взломать существующие стандарты криптографии. Именно поэтому Apple решила изменить принцип работы конечного шифрования с iMessage без необходимости использования квантовой вычислительной мощности.

Современные мессенджеры производят шифрование с использованием открытых и закрытых ключей. Открытый ключ используется для шифрования отправленных сообщений, а закрытый — для расшифровки у получателя. Apple считает, что будущие квантовые компьютеры смогут взламывать существующие стандарты шифрования.