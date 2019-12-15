Apple установила в компьютер за 3 млн рублей дешевую оперативную память

Блогер выяснил, что модули, используемые Apple в Mac Pro, построены на микросхемах Micron с самой большой задержкой из встречающихся в данной модели. Учитывая, что чем выше задержки, тем дешевле модули, выходит, что купертиновцы устанавливают в собственные системные блоки самую дешевую память из возможных. И что самое интересное, сама компания предлагает собственным клиентам данную оперативную память совсем не по самым дешевым ценам — за апгрейд на 64 ГБ Apple просит в США 1200 долларов, в то время как точно такой же апгрейд, но с модулями с меньшей задержкой на стороне можно приобрести за 300 долларов, то есть разница в цене составляет 400%!

В сети уже начали ходить разговоры о том, что, возможно, Apple может нести некоторые расходы с закупкой, установкой либо обслуживанием оперативной памяти, о которых мы не знаем. Но вероятнее всего, компания просто пытается таким образом заработать лишнюю копеечку на собственных покупателях.