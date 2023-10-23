Компьютеры
10:20, 23 октября 2023
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Apple устроит сюрприз и анонсирует новые компьютеры iMac в конце октября

А ведь говорилось об анонсе лишь в следующем году

Компания Apple готовит сюрприз для своих поклонников.

Согласно последним слухам, в конце октября ожидается анонс новых компьютеров iMac. Это станет значительным событием в мире технологий, учитывая, что обновления в линейке не происходили уже довольно долгое время.

Новые iMac, как ожидается, будут работать на базе процессоров M3, что обещает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями. Также купертиновцы могут представить 13-дюймовый MacBook Pro на базе того же процессора.

Эти устройства станут первыми в своём роде, предлагая пользователям ещё более мощные и эффективные решения для работы и развлечений.

Отметим, что на следующий год компания также готовит анонс новых iPad, которые получат совершенно новое железо.

Источник:The Verge
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