Apple устроит сюрприз и анонсирует новые компьютеры iMac в конце октября

Согласно последним слухам, в конце октября ожидается анонс новых компьютеров iMac. Это станет значительным событием в мире технологий, учитывая, что обновления в линейке не происходили уже довольно долгое время.

Новые iMac, как ожидается, будут работать на базе процессоров M3, что обещает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями. Также купертиновцы могут представить 13-дюймовый MacBook Pro на базе того же процессора.

Эти устройства станут первыми в своём роде, предлагая пользователям ещё более мощные и эффективные решения для работы и развлечений.

Отметим, что на следующий год компания также готовит анонс новых iPad, которые получат совершенно новое железо.