Apple вернётся к производству компьютеров на процессорах Intel

Так, с конца прошлого года и до сих пор у IT-гиганта не вышел ни один компьютер, который не получил бы чип Apple M1 в качестве основы. При этом ни одно устройство на базе решения от Intel за то же время света не увидело.

Но, по всей видимости, компании всё же придётся повременить со абсолютным переходом. Так, по данным интернет-инсайдеров, в 2022 году нас ждёт новый профессиональный компьютер Mac Pro. И в его основу, как ни странно, должен будет лечь 10-нанометровый процессор Intel Xeon W-3300, пишет Wccftech.

Стоит, правда, уточнить, что те же ноутбуки компании вряд ли вернутся «на рельсы» CPU от Intel. Грядущие MacBook Pro 14” и 16” будут основаны на Apple M1X, а выходящий за ними MacBook Air — на полноценном M2.