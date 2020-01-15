Компьютеры
Сегодня 17:12
Apple выпустила еще более дорогую версию своего компьютера за несколько миллионов рублей
Компанию можно любить хотя бы за то, как она умудряется делать деньги из воздуха на фанатах
Последний Mac Pro — это, пожалуй, самое дорогое устройство, которое Apple представляло за всю свою историю. Цена за топовую комплектацию может доходить до 3,5 млн рублей. По всей видимости, яблочной компании этого показалось мало и она нашла способ сделать устройство еще дороже.
Apple выпустила официальный апгрейд для своего персонального компьютера для профессионалов, благодаря которому устройство теперь можно купить в корпусе, предназначенном для монтажа в стойку. И что самое удивительное, производитель iPhone оценил данную опцию не в 10, не в 20 и даже не в 50 долларов. За корпус, который отличается от предыдущего лишь возможностью быть прикрепленным к стойке, компания попросила 500 долларов сверху! В остальном устройство будет идентично тому Mac Pro, который уже был доступен для покупки.
На данный момент обновленное устройство можно купить, но его доставка начнется лишь через одну-две недели.