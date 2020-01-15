Apple выпустила еще более дорогую версию своего компьютера за несколько миллионов рублей

Apple выпустила официальный апгрейд для своего персонального компьютера для профессионалов, благодаря которому устройство теперь можно купить в корпусе, предназначенном для монтажа в стойку. И что самое удивительное, производитель iPhone оценил данную опцию не в 10, не в 20 и даже не в 50 долларов. За корпус, который отличается от предыдущего лишь возможностью быть прикрепленным к стойке, компания попросила 500 долларов сверху! В остальном устройство будет идентично тому Mac Pro, который уже был доступен для покупки.