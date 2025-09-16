Компьютеры
Apple выпустила macOS Tahoe 26 со «стеклянным» дизайном и обновленным Spotlight

Обновление бесплатное
Apple выпустила macOS Tahoe 26 — крупное обновление настольной ОС для Mac. Система доступна бесплатно для всех компьютеров на Apple Silicon, а также для некоторых моделей на Intel, включая 16-дюймовый MacBook Pro 2019 года и Mac Pro 2019+.
Главное новшество — переработанный дизайн Liquid Glass. Интерфейс стал «стеклянным»: полупрозрачные панели, иконки, меню и Dock создают эффект глубины и отражений.

Пользователь теперь может настраивать папки с помощью цветов и эмодзи, а также кастомизировать Control Center, добавляя туда элементы даже из сторонних приложений.

Обновлён и Spotlight: поиск научился выполнять сотни действий без открытия приложений — например, создавать события, отправлять сообщения или запускать ярлыки. Safari получил новый дизайн вкладок, а Live Activities с iPhone теперь отображаются на Mac.

Среди других новшеств — отдельное приложение Phone, которое позволяет принимать и фильтровать звонки с iPhone прямо на Mac, улучшенный перевод в реальном времени через Apple Intelligence, а также новый Games App для управления библиотекой игр и вызовов друзьям.

Тем, кто не может перейти на Tahoe, компания предложила обновления macOS 15.7 и macOS 14.8.

