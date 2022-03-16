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Apple выпустит 48-ядерный процессор со 128 графическими ядрами

Именно на его основе будет построен новый Mac Pro
Ещё летом 2020 года Apple объявила о плавном переносе всех своих компьютеров на фирменные чипы серии M. И если линейка M1 была представлена уже в конце того же года, второе полноценное поколение SoC так и не появилась на свет.
Apple выпустит 48-ядерный процессор со 128 графическими ядрами

Но если верить данным инсайдеров, ожидание явно того стоит. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, компания вовсю работает над линейки Apple M2, на базе которой в том числе будет представлен новенький Mac Pro.

Сообщается, что M2 Extreme, которая и ляжет в основу компьютера, получит 48 ядер CPU и от 96 до 128 ядер графического процессора, в зависимости от модели. Apple также готовит чипы M2 Ultra ( 24 ядра CPU и 48/64 ядра GPU), M2 Max, M2 Pro и базовый M2.

Напомним, что ранее в сети появилась информация, что Apple M2 дебютирует в ноутбуках MacBook Air и MacBook pro. Случиться это должно ближе к концу 2022 года.

Источник: Bloomberg
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