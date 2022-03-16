Apple выпустит 48-ядерный процессор со 128 графическими ядрами

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Apple выпустит 48-ядерный процессор со 128 графическими ядрамиИменно на его основе будет построен новый Mac Pro
Ещё летом 2020 года Apple объявила о плавном переносе всех своих компьютеров на фирменные чипы серии M. И если линейка M1 была представлена уже в конце того же года, второе полноценное поколение SoC так и не появилась на свет.
Но если верить данным инсайдеров, ожидание явно того стоит. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, компания вовсю работает над линейки Apple M2, на базе которой в том числе будет представлен новенький Mac Pro.
Сообщается, что M2 Extreme, которая и ляжет в основу компьютера, получит 48 ядер CPU и от 96 до 128 ядер графического процессора, в зависимости от модели. Apple также готовит чипы M2 Ultra ( 24 ядра CPU и 48/64 ядра GPU), M2 Max, M2 Pro и базовый M2.
Напомним, что ранее в сети появилась информация, что Apple M2 дебютирует в ноутбуках MacBook Air и MacBook pro. Случиться это должно ближе к концу 2022 года.
Источник: Bloomberg