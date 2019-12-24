Компьютеры
Сегодня 15:19
Apple выпустит экстремально дорогой игровой ноутбук
Компания продолжает осваивать все новые рынки
Популярный интернет-ресурс Patently Apple, ссылаясь на собственного анонимного инсайдера, опубликовало данные о том, что Apple планирует выпустить либо игровой компьютер для киберспортсменов за 5 тыс долларов, либо игровой ноутбук примерно за ту же сумму.
Так, если верить данным все того же источника, компания представит новинку уже в рамках конференции WWDC 2020, которая намечена на июнь следующего года. Учитывая, что мощный компьютер — Mac Pro — компания выпустила в этом году, вполне вероятно, что игровой компьютер будет представлен в виде фирменного моноблока. Также не исключается вариант с игровым ноутбуком — к слову, первым подобным продуктом в современной истории Apple.
Напомним, что чуть ранее в этом году американская компания запустила новый сервис под названием Apple Arcade. Ее суть заключается в предоставлении доступа по подписке к целому списку эксклюзивных игр за ежемесячную оплату.