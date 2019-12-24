Apple выпустит экстремально дорогой игровой ноутбук

Так, если верить данным все того же источника, компания представит новинку уже в рамках конференции WWDC 2020, которая намечена на июнь следующего года. Учитывая, что мощный компьютер — Mac Pro — компания выпустила в этом году, вполне вероятно, что игровой компьютер будет представлен в виде фирменного моноблока. Также не исключается вариант с игровым ноутбуком — к слову, первым подобным продуктом в современной истории Apple.

Напомним, что чуть ранее в этом году американская компания запустила новый сервис под названием Apple Arcade. Ее суть заключается в предоставлении доступа по подписке к целому списку эксклюзивных игр за ежемесячную оплату.