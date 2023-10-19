Apple выпустит гигантский 32-дюймовый компьютер iMac в 2025 году

В последние годы многократно появлялись слухи о создании более крупного моноблока Apple, но информация часто смешивалась с данными о других продуктах или тех девайсах, которые купертиновцы в конечном итоге решали не выпускать.

После того, как 27-дюймовый iMac был снят с производства в 2022 году, потребители стали задаваться вопросом о возможности появления более крупной модели.

И вот, наконец-то Apple в шаге от анонса. Новый iMac может стать своеобразным «iMac Pro», заменив модель 2017 года, которую компания прекратила выпускать ещё в 2021 году.

С учётом того, что корпорация планирует использовать ту же технологию mini-LED, что и в Pro Display XDR, новая модель 2025 года может стать тем самым долгожданным крупным iMac.

Ожидается, что новый компьютер будет иметь такие же размеры, как и 6K Pro Display XDR, стоимостью $5000.