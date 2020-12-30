Apple выпустит компьютеры на собственном 64-ядерном ARM-чипе

И если первый ожидается уже в конце 2021 года, то 64-ядерную версию Apple Silicon придётся ждать как минимум до 2020-го, сообщает NotebookCheck. Опубликовал утечку популярный инсайдер под ником LeaksApplePro в своём личном Twitter-аккаунте. Он заявил, что расскажет подробности чуть позже, а пока у него связаны руки в этом плане.

Напомним, что ранее в сети уже появлялась информация о готовящемся процессоре Apple M1X. Он должен получить 12 рабочих ядер, 8 из которых будут высокопроизводительными. Ожидается, что используют новый чип в MacBook Pro 16" и, возможно, обновлённом MacBook Pro 13", который после редизайна может стать MacBook Pro 14".