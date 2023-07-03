Apple выпустит монитор, превращающийся в умный дисплей

По словам инсайдера, девайс можно будет использовать как умный домашний дисплей. Правда, лишь когда монитор находится в режиме ожидания.

Сообщается также, что Apple также разрабатывает другие модели мониторов, которые, вероятно, станут преемниками Pro Display XDR и Apple Studio Display.

Что интересно, интеллектуальный дисплей будет работать под управлением кастомной iOS и специального мобильного чипа. Последнее не то чтобы удивительно, учитывая, что Studio Display также построен на процессоре A13.

Гурман уточнил, что новый смарт-монитор, скорее всего, не появится раньше 2024 года.