Apple выпустит монитор, превращающийся в умный дисплей

08:08, 03 июля 2023
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Apple выпустит монитор, превращающийся в умный дисплейС кастомным iOS и фирменным чипом
Марк Гурман, в своём последнем информационном бюллетене Power On, рассказал о работе в стенах Apple над новым внешним дисплеем для компьютеров Mac.
По словам инсайдера, девайс можно будет использовать как умный домашний дисплей. Правда, лишь когда монитор находится в режиме ожидания.
Сообщается также, что Apple также разрабатывает другие модели мониторов, которые, вероятно, станут преемниками Pro Display XDR и Apple Studio Display.
Что интересно, интеллектуальный дисплей будет работать под управлением кастомной iOS и специального мобильного чипа. Последнее не то чтобы удивительно, учитывая, что Studio Display также построен на процессоре A13.
Гурман уточнил, что новый смарт-монитор, скорее всего, не появится раньше 2024 года.