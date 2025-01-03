Apple выпустит мышь Magic Mouse с перемещённым портом USB-С и микрофоном

Как отмечается, «это представляется логичным в контексте развития искусственного интеллекта». Apple, вероятно, планирует, чтобы новая версия Magic Mouse была долговечной, для этого может быть изменено место расположения порта USB-C.

Однако, инсайдеры подчёркивают, что термин «голосовое управление» может быть немного вводящим в заблуждение. Речь идёт не о возможности управления мышью голосом, а об использовании мыши для доступа к функциям голосового управления на компьютере, таким как Siri.

«Фактически, всю работу будет выполнять компьютер, поэтому более точным описанием было бы сказать, что новая Magic Mouse будет оснащена микрофоном», — сообщил источник.