Apple выпустит мышь Magic Mouse с перемещённым портом USB-С и микрофоном

Опубликовано 03 января 2025, 07:301 мин.
Apple выпустит мышь Magic Mouse с перемещённым портом USB-С и микрофономКак это будет работать, до конца непонятно
Apple работает над новой версией мыши Magic Mouse, и по слухам, устройство сможет включать «голосовое управление», пишет портал digitaltends со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, «это представляется логичным в контексте развития искусственного интеллекта». Apple, вероятно, планирует, чтобы новая версия Magic Mouse была долговечной, для этого может быть изменено место расположения порта USB-C.
Однако, инсайдеры подчёркивают, что термин «голосовое управление» может быть немного вводящим в заблуждение. Речь идёт не о возможности управления мышью голосом, а об использовании мыши для доступа к функциям голосового управления на компьютере, таким как Siri.
«Фактически, всю работу будет выполнять компьютер, поэтому более точным описанием было бы сказать, что новая Magic Mouse будет оснащена микрофоном», — сообщил источник.