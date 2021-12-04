Apple выпустит новые процессоры М3 в начале 2023 года

Отмечается, что выход первых процессоров М3 планируется на 2023 год, поскольку начинается новый 3-нм техпроцесс. По сообщениям, производством устройств займётся компания TSMC, начавшая опытное производство чипов, построенных по 3-нм техпроцессу, которые, вероятно, и станут основой для чипов M3.

Предположительно, первые гаджеты, в которых будут использованы новые процессоры, появятся в первом квартале 2023 года, а массовые поставки начнутся в конце года. Таким образом, цикл производства Apple составит примерно 18 месяцев: первые устройства на M2 появятся весной 2022 года, а макбуки M2 Pro — в первой половине 2023 года, параллельно с ними начнут выходить устройства на М3. На 3-нм техпроцессе также будут работать чипы следующего поколения в ПК и устройствах от Qualcomm, Samsung и Intel.

Вероятно, процессоры M3 обеспечат серьёзный прирост производительности по сравнению с нынешними — M1. Высокопроизводительные новые процессоры будут иметь две матрицы и до 40 процессорных ядер. Текущий чип M1 Pro имеет 10 процессорных ядер, из которых восемь — производительные. Кодовые названия чипов М3 — Ibiza, Lobos и Palma.