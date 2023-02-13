Apple выпустит новый iMac 24” уже в 2023 году. Можно рассчитывать на неанонсированный процессор M3

Изначально предполагалось, что девайс представят ещё во II половине 2022 года. Но время шло я яблочная корпорация анонсировала что угодно, но не новые iMac.

Теперь же, благодаря Марку Гурману из Bloomberg, мы знаем, что Apple готова выпустить следующее поколение моноблоков. Но случится это ближе к концу 2023-го. Причём в основу компьютеров может лечь ещё неанонсированный процессор Apple M3.

Отметим, что по прогнозам специалистов, M3 будет производиться по новейшему 3-нм техпроцессу TSMC, обеспечивающему повышенную производительность и энергоэффективность.

Вместе с тем Гурман также намекнул, что более крупный iMac может вернуться на рынок. Правда, никакой дополнительной информацией он не поделился.