Apple выпустит новый компьютер. Его упоминание нашли в iOS

Обозреватели гадают, что это могут быть или новая модификация компьютера Mac Pro, или устройство смешанной реальности Apple Reality Pro. При этом в коде iOS обнаружено упоминание двух версий ComputeModule — 13,1 и 13,3.

Если речь идёт об Apple Reality Pro, — это новое устройство для компании, но всё же предполагаемое. Если о компьютере Mac Pro, то вряд ли это будет привычная конфигурация. Скорее всего, в нём не будет ЦП Intel, а основана машина будет на платформе Apple Silicon.

При этом речь может идти о принципиально новом устройстве от Apple, которое никогда не анонсировалось и о котором не было даже слухов.