Apple выпустит обновленную версию своей мыши Magic Mouse

Magic Mouse заслужила признание за удобные жестовые управления, но пользователи не раз жаловались на ее не эргономичный дизайн и расположение порта зарядки на нижней стороне устройства. Эти вопросы, по словам Гурмана, должны быть решены в процессе редизайна. Ожидается, что обновленная версия мыши будет более комфортной и функциональной, а ее запуск может состояться в ближайшие 12−18 месяцев.