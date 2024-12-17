Apple выпустит обновленную версию своей мыши Magic Mouse

Опубликовано 17 декабря 2024, 09:451 мин.
Apple выпустит обновленную версию своей мыши Magic MouseОжидаются улучшения в эргономике и функциональности устройств
Apple планирует обновление своей знаменитой мыши Magic Mouse. Это устройство не претерпело значительных изменений с момента выпуска в 2009 году, за исключением перехода на перезаряжаемые батареи и добавления порта USB-C. Однако, по информации аналитика Марка Гурмана, Apple начала работу над новой версией мыши, которая получит современный дизайн и устранит старые проблемы.
Magic Mouse заслужила признание за удобные жестовые управления, но пользователи не раз жаловались на ее не эргономичный дизайн и расположение порта зарядки на нижней стороне устройства. Эти вопросы, по словам Гурмана, должны быть решены в процессе редизайна. Ожидается, что обновленная версия мыши будет более комфортной и функциональной, а ее запуск может состояться в ближайшие 12−18 месяцев.