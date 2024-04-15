Apple выпустит сразу четыре процессора разной мощности в линейке M4

Apple выпустит сразу четыре процессора разной мощности в линейке M4Ждем первых устройств на них
Согласно последним данным, производитель намерен представить сразу четыре новых чипсета, включая топовый M4 Ultra для самых мощных компьютеров.
Ожидается, что все новые процессоры M4 получат впечатляющие вычислительные возможности и расширенную поддержку функций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).
Хотя точные спецификации M4 пока не раскрываются, уже известно, что Apple работает над базовым чипом M4, а также более производительными версиями M4 Pro и M4 Max.
Каждая модель имеет свое внутреннее название, а самый топовый M4 Ultra получил кодовое имя «Hidra».
Предполагается, что базовые чипы будут анонсированы раньше, а M4 Ultra появится на рынке позднее.
Напомним, что новым процессорам Apple предрекают более качественную проработку функций искусственного интеллекта. Это может выражаться в увеличении производительности нейронных вычислений, более объемном кэше и усовершенствованном Neural Engine.