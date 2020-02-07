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Apple заменит процессоры Intel в своих ноутбуках на более дешевые аналоги от AMD
Таким образом, Intel может потерять очень важного партнера
Многие годы Apple использует в своих компьютерах и ноутбуках процессоры, произведенные силами Intel. В последнее время ходили разговоры о том, что компания уже в ближайшем будущем заменит их на собственные решения, но, как оказалось, на деле все будет немного иначе.
Так, в коде последней бета-версии macOS энтузиасты нашли упоминания процессоров производства AMD. То есть да, в macOS 10.15.4 Beta 1 разработчики оставили след гибридных процессоров AMD Picasso, Renoir и Van Gogh. Вполне вероятно, что Apple пошла на подобный шаг в связи с явными преимуществами подобных типов процессоров от “красных”, в число которых входят высокая производительность и заметный прирост в энергоэффективности.
Если все это правда и Apple планирует “перевести” свои ноутбуки и компьютеры на гибридные процессоры от AMD, то первых упоминаний о данном решении можно ожидать в рамках грядущей конференции WWDC 2020 для разработчиков, которую компания традиционно проводит в начале лета.