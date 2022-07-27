Apple запатентовала iMac со стеклянным корпусом

Согласно патенту, заявленное устройство предполагает стеклянный корпус, закруглённый снизу. Система включает в себя стеклянный элемент корпуса с верхней частью, которая определяет область отображения, нижней частью, определяющую область ввода, и переходной частью, соединяющую между собой верхнюю и нижнюю части устройства.

По описанию, новый компьютер — единая стеклянная панель с экраном и клавиатурой, расположенной в нижней, закруглённой части. Угол наклона экрана можно будет регулировать с помощью подставки, соединяющей верхнюю и нижнюю части iMac.