Apple запатентовала iMac со стеклянным корпусом

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Apple запатентовала iMac со стеклянным корпусомВозможно, это новый дизайн этих компьютеров
Apple 26 июля 2022 года запатентовала новое устройство. Патент называется «Электронное устройство со стеклянным корпусом» и относится к настольным компьютерам Apple iMac. Вероятно, это может означать, что в будущем компания изменит дизайн этих компьютеров. Впрочем, эти устройства могут никогда не запустить в производство.
Согласно патенту, заявленное устройство предполагает стеклянный корпус, закруглённый снизу. Система включает в себя стеклянный элемент корпуса с верхней частью, которая определяет область отображения, нижней частью, определяющую область ввода, и переходной частью, соединяющую между собой верхнюю и нижнюю части устройства.
По описанию, новый компьютер — единая стеклянная панель с экраном и клавиатурой, расположенной в нижней, закруглённой части. Угол наклона экрана можно будет регулировать с помощью подставки, соединяющей верхнюю и нижнюю части iMac.