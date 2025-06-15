Apple запустила на сайте программу ремонта Mac mini из-за проблем с питанием

Опубликовано 15 июня 2025, 09:001 мин.
Apple запустила на сайте программу ремонта Mac mini из-за проблем с питаниемЯкобы пострадало не много устройств
Apple на своём официальном сайте запустила программу ремонта моделей настольного ПК Mac mini, оснащённых чипом M2, в связи с проблемой с питанием, затронувшей «очень небольшой процент» устройств. Однако эти компьютеры попросту перестают работать.
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Программа распространяется на модели, выпущенные в период с 16 июня по 23 ноября 2024 года, но линейка в целом была запущена в 2023 году. Владельцы могут проверить, подпадает ли их Mac mini под бесплатное обслуживание, введя серийный номер модели на сайте Apple.
Программа действует по всему миру в течение трёх лет с момента покупки. Apple не раскрыла точную причину проблемы, а в инициативе по ремонту участвуют только модели Mac mini с чипом M2, без учёта других вариантов Mac mini.