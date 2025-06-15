Apple запустила на сайте программу ремонта Mac mini из-за проблем с питанием

Программа распространяется на модели, выпущенные в период с 16 июня по 23 ноября 2024 года, но линейка в целом была запущена в 2023 году. Владельцы могут проверить, подпадает ли их Mac mini под бесплатное обслуживание, введя серийный номер модели на сайте Apple.

Программа действует по всему миру в течение трёх лет с момента покупки. Apple не раскрыла точную причину проблемы, а в инициативе по ремонту участвуют только модели Mac mini с чипом M2, без учёта других вариантов Mac mini.