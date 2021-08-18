Apple запустила продажи «восстановленных» iMac M1 на почти 20 тысяч рублей дешевле обычного

С момента релиза новинки прошло не так уж и много времени

Менее полугода назад, в апреле 2021 года, Apple представила обновлённый моноблок iMac 24”. В основу устройства лёг чип M1, который компания ранее внедрила в MacBook Air и Pro, а также в iPad Pro.