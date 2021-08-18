Apple запустила продажи «восстановленных» iMac M1 на почти 20 тысяч рублей дешевле обычного

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Сегодня в 09:18
Apple запустила продажи «восстановленных» iMac M1 на почти 20 тысяч рублей дешевле обычногоС момента релиза новинки прошло не так уж и много времени
Менее полугода назад, в апреле 2021 года, Apple представила обновлённый моноблок iMac 24”. В основу устройства лёг чип M1, который компания ранее внедрила в MacBook Air и Pro, а также в iPad Pro.
Теперь же стало известно о том, что купертиновцы начали продавать «восстановленные» версии настольных компьютером, да ещё и с очень приятной скидкой.
Так, например, в британском Apple Store базовая версия iMac M1 можно купить за 1059 фунтов стерлингов (106,8 тыс рублей), сообщает Gizmochina. Это на 190 фунтов стерлингов или почти 20 тыс рублей дешевле, чем устройство стоило изначально.
Отметим, что минимальная комплектация iMac получила чип M1 с 8 процессорными ядрами и 7 видеоядрами. При этом объём оперативной памяти в устройстве 8 ГБ, а постоянной — 256 ГБ.