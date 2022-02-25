Компьютеры
Сегодня в 20:04
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Apple засунула компьютер в клавиатуру

Интересная дань уважения «классике»
Последние несколько лет Apple активно ругают за отсутствие инноваций. Последним по-настоящему новым и прорывным устройством бренда были беспроводные наушники AirPods, дебютировавшие в 2016 году.
Apple засунула компьютер в клавиатуру

Видимо, в самой компании считают примерно так же. Объяснить как-то иначе готовящийся набор самых разных и необычных устройств достаточно сложно.

Так, например, Apple запатентовала необычный компьютер, который будет внедрён прямо в клавиатуру. Изображения девайса напоминают «классику» из 80-х — Commodore 64 и Sinclair ZX Spectrum.

Apple засунула компьютер в клавиатуру

Сообщается, что устройство будет напоминать «потолстевший» Magic Keyboard. При этом внутри него наверняка расположится один из чипов линейки Apple Silicon.

Apple засунула компьютер в клавиатуру

На данный момент нет точной информации, как скоро подобный компьютер поступит в продажу. Более того неизвестно — станет ли IT-гигант в принципе доводить изобретение до анонса. Но стоит отметить, что идея создания такого необычного ПК очень даже интересна.

Источник: MacRumors
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