Apple засунула компьютер в клавиатуру

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Apple засунула компьютер в клавиатуруИнтересная дань уважения «классике»
Последние несколько лет Apple активно ругают за отсутствие инноваций. Последним по-настоящему новым и прорывным устройством бренда были беспроводные наушники AirPods, дебютировавшие в 2016 году.
Видимо, в самой компании считают примерно так же. Объяснить как-то иначе готовящийся набор самых разных и необычных устройств достаточно сложно.
Так, например, Apple запатентовала необычный компьютер, который будет внедрён прямо в клавиатуру. Изображения девайса напоминают «классику» из 80-х — Commodore 64 и Sinclair ZX Spectrum.
Сообщается, что устройство будет напоминать «потолстевший» Magic Keyboard. При этом внутри него наверняка расположится один из чипов линейки Apple Silicon.
На данный момент нет точной информации, как скоро подобный компьютер поступит в продажу. Более того неизвестно — станет ли IT-гигант в принципе доводить изобретение до анонса. Но стоит отметить, что идея создания такого необычного ПК очень даже интересна.
Источник: MacRumors