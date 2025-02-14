Апрель и март соответственно — раскрыты сроки релиза недорогих видеокарт RTX 5070 и RTX 5060

Изначально их планировали запустить в феврале-марте, но теперь сроки сдвинулись на март-апрель.

Из-за ограниченных поставок, флагманские RTX 5090 и 5080 уже в дефиците, и младшие модели, скорее всего, тоже разойдутся моментально.

Тайваньские ритейлеры, по словам инсайдера Kakashii, получили всего 20 экземпляров RTX 5090 и 300 RTX 5080 на всю сеть, а мелкие продавцы — не более 1-2 штук.

Ситуация намекает на серьезный дефицит в момент релиза. Если NVIDIA не наладит поставки, новые видеокарты рискуют стать очередным «бумажным запуском».