Arctic MX-7 превзошла Noctua и Thermal Grizzly в сравнительном тесте термопаст

Arctic MX-7 превзошла Noctua и Thermal Grizzly в сравнительном тесте термопастНа мини-ПК GMKtec Evo-X2
Ведущий YouTube-канала Team Pandory протестировал недорогую Arctic MX-7. Она способна обеспечить отличную производительность при низкой цене.
Для тестирования использовался мини-ПК GMKtec Evo-X2, оснащённый чипсетом Ryzen AI 9 395+ Max.
Скорость вращения вентиляторов установили на 80%. После этого эксперт провёл стресс-тест в течение 10 минут.
С полученными замерами вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.
Средняя температура у Arctic MX-7 по сравнению с предыдущей моделью снизилась на 7 градусов. Эта термопаста показала себя отлично и в режиме повышенной производительности. Результаты - выше на графиках.