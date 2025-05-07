Arctic MX ввел одноразовые QR-коды на упаковке термопаст для защиты от подделок

Система MX Authenticity Check уже работает и позволяет покупателям за несколько секунд убедиться, что они приобрели оригинальный продукт.

Процедура проста: нужно стереть защитный слой на упаковке, отсканировать QR-код смартфоном и пройти онлайн-проверку. Код активен только один раз. После этого пользователь получает подтверждение подлинности или предупреждение о подделке.