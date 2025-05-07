Arctic MX ввел одноразовые QR-коды на упаковке термопаст для защиты от подделок

Arctic MX ввел одноразовые QR-коды на упаковке термопаст для защиты от подделокОчень полезное нововведение, на самом деле
Система MX Authenticity Check уже работает и позволяет покупателям за несколько секунд убедиться, что они приобрели оригинальный продукт.
Процедура проста: нужно стереть защитный слой на упаковке, отсканировать QR-код смартфоном и пройти онлайн-проверку. Код активен только один раз. После этого пользователь получает подтверждение подлинности или предупреждение о подделке.
Компания поясняет, что мера связана с растущим числом контрафактной продукции на рынке. Особенно популярные термопасты, вроде Arctic MX-4 и MX-6, часто подделывают. Из-за этого страдают как пользователи, так и производительность системы охлаждения.
Arctic напоминает, что термопаста играет ключевую роль в сборке ПК: она обеспечивает эффективный отвод тепла от процессора к кулеру. Теперь у покупателей появился простой способ убедиться, что внутри шприца действительно фирменный состав, а не дешевая подделка.