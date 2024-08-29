Компьютеры
Опубликовано 29 августа 2024, 07:33
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Аренда компьютера, работающего на клетках человеческого мозга, стала доступна всем желающим за $500

Будущее, ты когда успело наступить?
Компания FinalSpark запустила услугу аренды удаленного доступа к своему биокомпьютеру, работающему на клетках человеческого мозга.
Аренда компьютера, работающего на клетках человеческого мозга, стала доступна всем желающим за $500
© Ferra

Теперь любой желающий может арендовать доступ к этой уникальной технологии за $500 в месяц.

Этот биокомпьютер, созданный на основе органоидов человеческого мозга, способен на невероятно эффективную обработку данных, в миллион раз превосходя цифровые процессоры по энергоэффективности.

Пользователи получают доступ к платформе Neuroplatform, которая включает в себя четыре органоида и позволяет проводить биокомпьютерные исследования в режиме 24/7.

В комплект входят инструменты для стимуляции нейронов в реальном времени, программирование на Python, цифровой блокнот для документации и резервное копирование данных.

FinalSpark подчеркивает, что использование биопроцессоров может значительно снизить энергетические затраты на выполнение сложных вычислительных задач, таких как обучение больших языковых моделей.