Arm потребовала «уничтожить» все ноутбуки с чипами Snapdragon X от Qualcomm

Причина такого непримиримого противостояния — приобретение Qualcomm стартапа Nuvia, который разрабатывал ядро для серверных процессоров на архитектуре Arm, для чего у этой компании была приобретена лицензия на разработку. Но позже Qualcomm купила Nuvia и интегрировала все разработки на архитектуре Arm в Oryon — архитектуру, на базе которой вендор в настоящее время строит процессоры Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus.

Arm в связи с этим подала к Qualcomm иск с требованием выплатить компенсацию, сумма которой пока не раскрывается, и ликвидировать все разработки и готовые устройства на базе Oryon, то есть вышеуказанные процессоры. Юристы Arm утверждают, что лицензия, которую в 2019 году Nuvia приобрела у компании, относится только к серверным чипам.

И если иск будет удовлетворён, суд обяжет Qualcomm уничтожить процессоры Snapdragon X в ноутбуках и ПК Acer, ASUS, Dell, HP, Microsoft, Lenovo, Samsung и других производителей. Насколько такая ситуация укладывается в правовое поле, никто пока не комментирует.