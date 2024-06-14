Компьютеры
Опубликовано 14 июня 2024, 11:15
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Arm потребовала «уничтожить» все ноутбуки с чипами Snapdragon X от Qualcomm

В рамках судебного спора
Давнишний спор, который никак не могут завершить компании Arm и Qualcomm, получил новый серьёзный виток. Arm подала на Qualcomm в суд с требованием огромной компенсации и ликвидацией чипов серии Snapdragon X.
Arm потребовала «уничтожить» все ноутбуки с чипами Snapdragon X от Qualcomm

© Qualcomm

Причина такого непримиримого противостояния — приобретение Qualcomm стартапа Nuvia, который разрабатывал ядро для серверных процессоров на архитектуре Arm, для чего у этой компании была приобретена лицензия на разработку. Но позже Qualcomm купила Nuvia и интегрировала все разработки на архитектуре Arm в Oryon — архитектуру, на базе которой вендор в настоящее время строит процессоры Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus.

Arm в связи с этим подала к Qualcomm иск с требованием выплатить компенсацию, сумма которой пока не раскрывается, и ликвидировать все разработки и готовые устройства на базе Oryon, то есть вышеуказанные процессоры. Юристы Arm утверждают, что лицензия, которую в 2019 году Nuvia приобрела у компании, относится только к серверным чипам.

И если иск будет удовлетворён, суд обяжет Qualcomm уничтожить процессоры Snapdragon X в ноутбуках и ПК Acer, ASUS, Dell, HP, Microsoft, Lenovo, Samsung и других производителей. Насколько такая ситуация укладывается в правовое поле, никто пока не комментирует.