Arm сосредоточится на ускорении процессорных ядер вместо увеличения производства

Как отмечает PCWorld, RISC-архитектура Arm считается энергоэффективнее, но хуже по общей производительности, чем архитектура X86 от компаний Intel и AMD. Однако, Arm-чипы M4, разработанные Apple на основе архитектуры этого вендора, являются исключением и показывают высокую производительность.

Кроме того, для использования RISC-архитектуры требуется либо кодирование приложений под неё, либо использование эмуляторов. Но Arm не планирует менять свою стратегию в ближайшем будущем, и продолжит разрабатывать и лицензировать энергоэффективные чипы для различных устройств.

По словам Берджи, в 2025 году компания планирует только улучшить собственные ядра Arm. «Мы считаем, что достигли лидерства в IPC, и теперь люди очень агрессивно относятся к частоте, так что мы будем продолжать работать в этом направлении», — заявил Берджи. IPC — количество инструкций, которые центральный процессор способен выполнить за один такт.

По словам менеджера, ядра Arm работают на более низкой частоте, чем некоторые из продуктов конкурентов. Поэтому IPC, «умноженное на частоту, позволяет достичь более высокой производительности», отметил Берджи.

«Мы хотим продолжать предоставлять самые высокопроизводительные ядра Arm, поэтому мы будем продолжать делать эти инвестиции», — подчеркнул он.