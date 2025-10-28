ASRock показала RX 9060 XT Challenger с разгоном до 3290 МГц и 8-пиновым питанием

Обе модели используют двухвентиляторную систему охлаждения, металлическую заднюю панель и оснащены LED-переключателем подсветки.

Стандартная версия получила Boost Clock 3230 МГц и Game Clock 2620 МГц, что уже выше референсных частот AMD (3130 и 2530 МГц соответственно). Вариант Challenger OC разогнан ещё сильнее — до 3290 МГц в Boost и 2700 МГц в Game.

Карты питаются от одного 8-пинового коннектора и предлагают три видеовыхода — два DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b.

Несмотря на название, Standard Edition не является «стоковой» моделью, поскольку уже поставляется с заводским разгоном.

ASRock пока не объявила цену и дату начала продаж RX 9060 XT Challenger, однако карта уже появилась на официальном сайте производителя.