ASRock показала RX 9060 XT Challenger с разгоном до 3290 МГц и 8-пиновым питанием

Опубликовано 28 октября 2025, 15:001 мин.
ASRock показала RX 9060 XT Challenger с разгоном до 3290 МГц и 8-пиновым питаниемСамое то для фанатов оверклокинга
ASRock представила видеокарту Radeon RX 9060 XT в серии Challenger, которая вышла в двух версиях — Standard Edition и Challenger OC.
Обе модели используют двухвентиляторную систему охлаждения, металлическую заднюю панель и оснащены LED-переключателем подсветки.
Стандартная версия получила Boost Clock 3230 МГц и Game Clock 2620 МГц, что уже выше референсных частот AMD (3130 и 2530 МГц соответственно). Вариант Challenger OC разогнан ещё сильнее — до 3290 МГц в Boost и 2700 МГц в Game.
Карты питаются от одного 8-пинового коннектора и предлагают три видеовыхода — два DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b.
Несмотря на название, Standard Edition не является «стоковой» моделью, поскольку уже поставляется с заводским разгоном.
ASRock пока не объявила цену и дату начала продаж RX 9060 XT Challenger, однако карта уже появилась на официальном сайте производителя.