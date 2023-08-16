ASRock: процессоры Intel Core 14-го поколения будут до 15% быстрее предшественников и выйдут в октябре 2023 года

В своём блоге в китайской социальной сети Weibo, компания представила ключевые детали новейшей платформы.

Согласно статье, свежее поколение процессоров сможет предложить увеличение производительности на одном ядре на 4-8% и улучшение многозадачной производительности на 8-15%.

Эти данные основаны на слухах и утечках, и, если они подтвердятся, это будет значительный прогресс по сравнению с предыдущими поколениями.

Кроме того, ASRock подчеркнула, что новая серия будет нативно поддерживать стандарт памяти DDR5-6400 JEDEC. Это явный прогресс по сравнению с 12-м поколением Alder Lake, поддерживающим DDR5-4800 JEDEC, и 13-м поколением Raptor Lake, поддерживающим DDR5-5600.

Производитель материнских плат такж подтвердил, что новая серия процессоров будет представлена в октябре этого года.