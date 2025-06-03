ASRock слил цены на RX 9060 XT до старта продаж — от $319 за 8 ГБ

В продаже ожидаются сразу три модели: 8-гигабайтная RX 9060 XT CL за $319 и две 16-гигабайтные — RX 9060 XT CL ($369) и RX 9060 XT Steel Legend ($389).

Официальные изображения уже публиковались ранее: серия Challenger — это двухвентиляторный дизайн, а Steel Legend отличается белым кожухом, тремя вентиляторами и RGB-подсветкой.