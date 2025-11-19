ASRock случайно раскрыла существование FSR 4.1 раньше самой AMD

На это обратил внимание портал Videocardz, заметивший официальный пост компании в X. В публикации утверждается, что видеокарта Radeon RX 9070 XT Taichi OC уже поддерживает FSR 4.1.

В сообщении ASRock подчёркивает, что с FSR 4.1 пользователи могут «испытать трассировку лучей нового поколения с гиперреалистичным освещением, сверхчёткими деталями и более плавной сменой кадров».

Однако AMD ни в одном пресс-релизе до сих пор не упоминала о разработке или скором релизе обновлённого пакета FidelityFX.