ASRock выпустила материнскую плату H610M COMBO, одновременно поддерживающую DDR4 и DDR5

Модель ориентирована на офисные ПК, промышленные системы и сборки, где важнее стабильность и долговечность, чем разгон.

Главное в новинке — необычная подсистема памяти: плата получила четыре слота DDR5 и два DDR4, но использовать можно только один тип памяти. Комбинации DDR4+DDR5 не поддерживаются.

С DDR5 плата работает с модулями объемом до 96 ГБ и частотой до 4800 МТ/с. С DDR4 — до 64 ГБ, включая ECC-модули, в режиме non-ECC..

Из расширений — PCIe 4.0 x16 для видеокарты, два PCIe 3.0 x16 (x1), один PCIe M.2 и четыре SATA. В наборе портов есть даже D-Sub и COM — решение явно рассчитано на различные POS-терминалы и встроенные системы.