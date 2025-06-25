Asus перепутала логотипы, напечатав на Radeon RX 9070 XT эмблему GeForce

Опубликовано 25 июня 2025, 07:591 мин.
Asus перепутала логотипы, напечатав на Radeon RX 9070 XT эмблему GeForceПолучилась забавная ситуация
Компания Asus попала в неловкую ситуацию, выпустив видеокарту Radeon RX 9070 XT с логотипом конкурента — GeForce RTX.
Пользователь Reddit опубликовал фотографии модели TUF Gaming Radeon RX 9070 XT, на кожухе которой вместо надписи Radeon красуется GeForce RTX.
Ошибка возникла из-за того, что корпуса видеокарт серий TUF Gaming для AMD и NVIDIA имеют схожий дизайн. По всей видимости, на заводе перепутали крышки и установили кожух от версии на базе GeForce RTX 50-й серии.
Asus уже признала проблему и предложила пользователю заменить карту на корректный экземпляр. Однако, как шутят в сети, редкий гибрид с «чужим» логотипом может стать коллекционной редкостью — и далеко не факт, что обладатели захотят расставаться с таким артефактом.