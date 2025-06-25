Asus перепутала логотипы, напечатав на Radeon RX 9070 XT эмблему GeForce

Пользователь Reddit опубликовал фотографии модели TUF Gaming Radeon RX 9070 XT, на кожухе которой вместо надписи Radeon красуется GeForce RTX.

Ошибка возникла из-за того, что корпуса видеокарт серий TUF Gaming для AMD и NVIDIA имеют схожий дизайн. По всей видимости, на заводе перепутали крышки и установили кожух от версии на базе GeForce RTX 50-й серии.

Asus уже признала проблему и предложила пользователю заменить карту на корректный экземпляр. Однако, как шутят в сети, редкий гибрид с «чужим» логотипом может стать коллекционной редкостью — и далеко не факт, что обладатели захотят расставаться с таким артефактом.