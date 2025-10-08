Asus показала разбор самой дорогой видеокарты в мире — RTX 5090 из 5 кг золота

Карта была представлена на Bilibili World 2025 в Шанхае и оценивается примерно в $500 000.

Проект начался как шуточный заказ, но в итоге превратился в один из самых амбициозных моддинговых проектов. Все элементы — кожух, задняя панель и рамка — были вручную отлиты, отполированы и собраны.

Итоговый вес устройства составил 7,56 кг, из которых около 5 кг приходится на золото.