Asus представила компьютер для больниц, который можно обрабатывать спиртом

Этот больничный компьютер получил слот для возможности установки SSD M.2 2230/2280, может быть оснащён процессором Intel Core 13-го поколения, видеокартой Nvidia RTX A5000/A4000/A2000/T1000. К тому же MDS-M700 оснащён тремя Ethernet-портами для быстрой передачи данных. Также ПК поддерживает опциональные карты захвата 4K UHD.

Компьютер имеет компактный дизайн, работает с уровнем шума не более 45 дБ. Устройство соответствует строгим отраслевым стандартам медицинской безопасности, включая сертификацию CE, FCC и IEC 60601-1-2.