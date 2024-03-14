Asus представила компьютер для больниц, который можно обрабатывать спиртом

Опубликовано 14 марта 2024, 17:15
1 мин.
Asus представила компьютер для больниц, который можно обрабатывать спиртомУстройство не боится и электромагнитного излучения
Компания Asus представила мощный медицинский компьютер MDS-M700, разработанный специально для сферы здравоохранения. Это компьютер, который не боится спирта и других активных веществ, равно как и защищён для работы в электромагнитной среде, поэтому может работать рядом с установкой МРТ.
© Asus
Этот больничный компьютер получил слот для возможности установки SSD M.2 2230/2280, может быть оснащён процессором Intel Core 13-го поколения, видеокартой Nvidia RTX A5000/A4000/A2000/T1000. К тому же MDS-M700 оснащён тремя Ethernet-портами для быстрой передачи данных. Также ПК поддерживает опциональные карты захвата 4K UHD.
Компьютер имеет компактный дизайн, работает с уровнем шума не более 45 дБ. Устройство соответствует строгим отраслевым стандартам медицинской безопасности, включая сертификацию CE, FCC и IEC 60601-1-2.